Atalanta, i big sono incedibili: Percassi si mette a trattare solo a peso d'oro

vedi letture

L'Atalanta ha la testa alla Champions dopo aver conquistato l'Europa dei big anche in vista della prossima stagione, ma non perde di vista il calciomercato. Le richieste per i giocatori più in vista arrivano quotidianamente ma i piani di Percassi sono chiarissimi. Per Zapata, per esempio, si tratterà solo in caso di offerte da 70 milioni a salire, altrimenti resta incedibile. 30 invece sono i milioni che verranno richiesti a chi proverà a bussare per Gosens o Gollini, altri due che dalle parti di Zingonia considerano incedibili. Stesso discorso vale per Castagne, già in trattativa da tempo per rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. A riportarlo è Tuttosport.