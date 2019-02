Atalanta, Gasp: "Occasione persa ma avremmo firmato per un 3-3"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha così commentato a Rai Sport : "Abbiamo condotto a lungo la partita, mettendoci molto del nostro per farci raggiungere. Per come abbiamo giocato potevamo e dovevamo vincere. Il risultato è comunque buono ma paradossalmente abbiamo perso un'opportunità. Domenica ci rincontreremo in campionato, ora teniamo due mesi da parte la Coppa Italia. Teniamo molto alla finale, e abbiamo due risultati su tre in casa. Meglio Milan o Lazio in finale? Basta che ci sia l'Atalanta. Il nostro primo errore ha dato grande slancio alla Fiorentina. Peccato, eravamo 2-0... Qualcuno ha voluto troppo gestire la palla da dietro. Anche il terzo, abbiamo preso un'infilata così a poco dalla fine. Loro hanno tanta velocità: se lasci spazio a Chiesa e Muriel ti infilano. Per nostra natura vogliamo attaccare e quindi qualcosa abbiamo concesso, ma abbiamo anche creato. Oggi le fasce erano un po' bloccate ma abbiamo trovato tanti inserimenti in mezzo alle linee e palleggiavamo bene. La partita è stata buona, forse dovevamo trovare Zapata più centralmente vicino all'area. L'errore di Palomino? A volte certi errori vanno messi in preventivo, anche se è stato pesante e ci è costato il gol. Ancora dovevano fare qualcosa di pericoloso... Rimane comunque una buona partita, pure con un po' di delusione per non aver vinto. Ma non è campionato, e per questo risultato avremmo firmato volentieri alla vigilia. Traversa di Hateboer? Va bene così dai, bisogna essere soddisfatti e non aver rammarico di niente. Ilicic? No, non è un fenomeno. Non lo vuole nessuno, anche perché non è sempre così (ride, ndr). Rimarrà a lungo all'Atalanta. Ora non possiamo assolutamente sbagliare".