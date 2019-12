© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Atalanta in vantaggio a Kharkiv contro lo Shakhtar Donetsk. A portare in vantaggio la formazione di Gasperini è stato Timothy Castagne su assist di Gomez. Fiato sospeso per i tifosi nerazzurri visto che il guardalinee aveva alzato la bandierina per segnalare un fuorigioco. Dopo il consulto col VAR l'arbitro ha però convalidato e al momento l'Atalanta è agli ottavi di finale di Champions League.