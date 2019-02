© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna del quotidiano L'Eco di Bergamo riporta le dichiarazioni dell'ad dell'Atalanta, Luca Percassi, due giorni dopo la vittoria per 3-0 in Coppa Italia contro la Juventus. "Che onore la gioia di Bergamo", le parole che il giornale scrive in prima pagina. Intanto la sfida dell'Atleti Azzurri d'Italia è stato visto da sette milioni di persone in tv.