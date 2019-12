Atalanta, l'Hellas Verona in pole position per Barrow

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Musa Barrow verso il Verona. Secondo Tuttosport, sarebbe infatti l'Hellas il club in vantaggio per il giovane attaccante gambiano, in uscita dall'Atalanta. Sulle sue tracce vi sono Bologna e Parma, con gli scaligeri che però al momento conducono la corsa in vista del mercato di gennaio.