Atalanta, la prima volta in Champions League non si scorda mai

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La prima volta non si scorda praticamente mai. Quando si entra al Maksimir Stadion si ha una sensazione particolare, si respira un'aria diversa. Non siamo davanti ad un impianto futuristico, anzi. Tribune infinite che sfiorano il tramonto ed una curva che questa sera si trasformerà in un muro umano per trascinare la squadra al successo. Non ci poteva essere esordio migliore per l'Atalanta, un po' per il calendario (Manchester City alla terza giornata, ndr), ma anche per un ambiente che potrebbe esaltare le caratteristiche della compagine orobica. D'altronde sappiamo che nelle difficoltà la Dea si trasforma e inizia a macinare gioco e calcio. Manca ancora la prima davanti al proprio pubblico, ma ufficialmente la Champions dell'Atalanta inizierà domani.

LE PRIME VOLTE - Sarà emozionante per tutti, molti calciatori non hanno mai sentito dal vivo la musica della competizione europea più affascinante. Gomez su tutti, visto che lo ha ribadito anche durante la conferenza stampa della vigilia. Una sfida emozionante anche per il percorso fatto da quando il Papu ha deciso di sposare il progetto nerazzurro. Dalla salvezza fino alla Champions, passando per campionati tranquilli e anonimi. Dalle elementari fino all'università, parole di presidente Percassi. Come dargli torto, domani sarà un vero e proprio esame per capire se questa Dea può fare il salto di qualità.

DINAMO SQUADRA TOSTA - Bruno Petkovic, attaccante passato anche per l'Italia, ha definito l'Atalanta una squadra tosta, ma anche i croati non scherzano. La debuttante si presenta al ballo contro una squadra esperta e che comunque ha collezionato le sue presenze in Europa, ben sette alla fase a gironi di Europa League. Ci saranno tante prime volte, anche per i tifosi che arriveranno da Bergamo. Tutti vogliono esserci, qui al Maksimir Stadion. Ma anche da casa, per potersi emozionare davanti ad una musica che ormai tutti hanno la voglia di sentire in diretta prima di una partita che, indipendentemente dall'esito, è già entrata nella storia.