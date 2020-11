Atalanta-Liverpool, le formazioni ufficiali: Muriel titolare, fuori Firmino e Ilicic

Atalanta e Liverpool hanno diramato la formazione per la sfida di questa sera al Gewiss Stadium. Recuperato Hateboer per i bergamaschi, gioca Muriel al posto di Ilicic in avanti, solo panchina per Romero. Klopp invece lascia Firmino in panchina, preferendogli Diogo Jota. Fuori sia van Dijk che il camerunense Matip.

Atalanta (3-4-1-2)

Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica; Gomez; Muriel, Zapata.

Liverpool (4-3-3)

Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Williams, Robertson; Henderson, Jones, Wijnaldum; Salah, Jota, Mané.