Atalanta, Mancini: "Due punti con Empoli e Chievo, c'è rammarico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore dell'Atalanta, Gianluca Mancini, ha parlato allo store ufficiale del club bergamasco. "C'è sempre un po' di rammarico, abbiamo fatto partita, abbiamo creato tanto e non segnare è stato deludente. Volevamo vincere a tutti i costi, con il Chievo non siamo stati così brillanti come l'Empoli. Speriamo di avere conservato i gol per le prossime partite, sono gare che aspettiamo da tanto. Pensiamo match per match, lunedì dovremo fare bene a Napoli, poi con la Fiorentina. Mercato? Più articoli che fatti, sui giovani vengono scritte troppe cose in maniera veloce, ci vorrebbe più equilibrio".