© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore dell'Atalanta Gianluca Mancini, intervistato dai canali ufficiali del club, ha analizzato così il netto successo di Frosinone: "Anche stavolta è andata bene, era importante vincere. Era una partita difficile così come le altre. L'abbiamo approcciata bene e il secondo gol a fine primo tempo ci ha dato la carica giusta in vista della ripresa. Contro una squadra che si deve salvare le cose possono diventare difficili, siamo contenti di aver vinto. Nel girone d'andata abbiamo perso qualche punto perché non riuscivamo a segnare, ma adesso il trend è cambiato".