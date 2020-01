© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d'inizio di Atalanta-Parma, il dirigente nerazzurro Umberto Marino ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Speriamo che la legge dell'ex non valga, visto che ci sono ben 6 giocatori ex Atalanta, non solo Kulusevski. Il Parma è una squadra energica, difficile da affrontare che sta in zona Europa League. Grande rispetto ed attenzione per il Parma".