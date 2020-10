Atalanta, martedì c'è l'Ajax. L'allarme di Tuttosport: "Preoccupa De Roon"

Niente riposo per l'Atalanta dopo la sconfitta con la Samp. La squadra di Gasperini oggi si ritroverà a Zingonia per iniziare a preparare la sfida di Champions di martedì l'Ajax. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, sono da valutare le condizioni di Marten de Roon: il centrocampista olandese (terza partita in una settimana) ha lasciato il campo dopo un contrasto aereo con Thorsby, ricadendo si è toccato subito la zona dell'adduttore e la speranza è che non sia nulla di preoccupante.