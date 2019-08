Atalanta, mercato internazionale: la Dea sogna Ben Arfa e Skrtel

© foto di Federico De Luca

Sogni di una notte di mezza estate, ma anche di un calciomercato che ha raggiunto e superato il giro di boa. L'Atalanta corre verso la nuova stagione con in testa la Premier League, ma soprattutto con l'intenzione di poter rafforzarsi ancora di più. Parole di Gasperini, il tecnico degli orobici non si è tirato indietro e ha sempre specificato la sua volontà: servono acquisti per poter affrontare le tre competizioni. Negli ultimi giorni stanno circolando nomi interessanti che possono far fare un bel salto di qualità alla compagine nerazzurra, ovvero Martin Skrtel e Hatem Ben Arfa.

Idea Skrtel - Difensore roccioso che sin da subito si è inserito nella Premier League. Martin Skrtel, difensore slovacco classe 1984, è svincolato e può essere un'idea interessante per i nerazzurri. Il suo eventuale acquisto significherebbe avere un uomo in più in difesa, ma soprattutto possedere un elemento d'esperienza in grado di saper affrontare la Champions League. Ben 87 presenze in Europa, una statistica interessante da poter pproporre in questa nuova Atalanta. Il tutto dipenderà dall'ingaggio e dalle richieste del giocatore, anche se al momento l'obiettivo numero uno rimane Ferrari del Sassuolo. Se salta la trattativa con i neroverdi (troppi i 13 milioni richiesti), ci potrebbe essere un tentativo per l'ex Liverpool.

Ben Arfa il colpo a sorpresa? - Nel frattempo Ben Arfa strizza l'occhio alla Dea sui social, ma al momento il calciatore è vicino alla firma con la Sampdoria. Non ci dovrebbero essere sorprese dell'ultimo minuto, ma eventuali stravolgimenti non sono da escludere nel mercato estivo. Nel frattempo ci si concentra sul campo, sabato ci sarà l'amichevole con il Getafe: un test importante, non solo per quanto riguarda la preparazione fisica. L'estate dell'Atalanta prosegue, tra sogni di mercato e la voglia di iniziare la nuova stagione.