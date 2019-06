Atalanta, no a Buffon. Sportiello potrebbe fare il secondo a Gollini

Ultime sul mercato dell'Atalanta direttamente da Tuttosport. Non trovano riscontro - si legge - le voci circolate ieri in merito a una presunta offerta per Buffon dell’Atalanta, che non ci ha mai pensato. Come ribadito dal presidente Percassi, i nerazzurri punteranno su Gollini, esploso nella seconda parte di campionato, mentre Sportiello, di ritorno dal prestito a Frosinone, potrebbe essere il suo secondo. Per quanto concerne le uscite, il Verona ha sondato il terreno per Andreas Cornelius che, dopo esser rientrato dal Bordeaux per fine prestito, non resterà a Bergamo.