Non c'è solo l'Inter a pensare a Cristiano Biraghi (all'interno della possibile operazione che porterebbe il nerazzurro Dalbert alla Fiorentina): anche l'Atalanta ha avviato un discorso con la dirigenza toscana per il terzino sinistro classe '92. L'esterno è un altro nome per la fascia mancina, oltre a quello di Diego Laxalt del Milan. Lo riporta Sky Sport.