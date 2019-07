© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi l'Atalanta scenderà in campo per poter affrontare la prima amichevole stagionale, ma nel frattempo si pensa al mercato. Infatti i nerazzurri, come riportato da La Gazzetta dello Sport, vogliono arrivare a Sergi Gomez del Siviglia ma soprattutto a Kaan Ayhan del Fortuna Düsseldorf, turco con 24 presenze e 2 gol in Nazionale.