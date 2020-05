Atalanta, otto stranieri in quarantena a Zingonia: per loro allenamenti separati

Dopo la pausa domenicale sono ripresi oggi gli allenamenti individuali dell'Atalanta, cominciati martedì 5 maggio al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. La formula, causa distanziamento sociale, prevede la suddivisione in quattro spicchi del campo principale e del campo 5 retrostante su turni di quattro giocatori per volta a partire dal mattino.

Training personale e separato - riporta Sky Sport - invece per gli otto tornati recentemente dai rispettivi Paesi e in quarantena ufficiale da sabato presso la sede di Zingonia per due settimane: i tedeschi Gosens e Czyborra, lo sloveno Ilicic, il croato Pasalic, l'olandese Hateboer, lo svizzero Remo Freuler, il nazionale albanese Berat Djimsiti (che risiede in Svizzera) e il franco-senegalese Adrien Tameze.