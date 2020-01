Atalanta, Palomino: "Per la classifica anche un punto è importante"

© foto di PhotoViews

Il difensore dell’Atalanta Jose Luis Palomino ha commentato così ai canali ufficiali del club orobico il pareggio di ieri contro l’Inter: “È stata una partita dura, sono contento perché tutti in difesa abbiamo fatto un ottimo lavoro. È stata una gara dura da giocare contro un’Inter che ha vinto tante partite, per poco non abbiamo vinto, ma per la classifica è importante anche portare a casa un punto. Ora dobbiamo pensare anche alla partita di mercoledì. Le partite sono così, a questo livello non puoi concedere nulla agli avversari, ti può costare caro. Io prendo questa partita positivamente, ci abbiamo creduto anche nelle difficoltà e quasi la vinciamo”.

Sulla Coppa Italia: “Siamo in un periodo in cui non possiamo pensare a quello che abbiamo fatto, c’è poco tempo per riposare. Ora arriva un’altra partita mercoledì e speriamo che sia sempre così”.