Atalanta, passi avanti della Roma per Gasperini: a decidere sarà lui

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Roma negli ultimi giorni ha fatto dei passi verso Gian Piero Gasperini che però, ancora non ha deciso cosa farà del proprio futuro. Ha evitato discorsi che riguardino questo tema, soprattutto per la grande riconoscenza nei confronti del presidente Percassi. Fosse per lui rinnoverebbe a vita anche se è normale fare delle valutazioni sui progetti: se dovesse portare l'Atalanta in Champions, per migliorare, cosa potrebbe fare? In ogni caso, la decisione la prenderà lui in prima persona e con ogni probabilità arriverà solo dopo la fine del campionato a risultati acquisiti.