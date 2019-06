Atalanta, Percassi: "Chiesa? Troppe sceneggiate, ma è grande giocatore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ha parlato di mercato durante il suo intervento ai microfoni di Bergamo TV. Parlando di eventuali colpi senza contare il budget, il presidente nerazzurro ha nominato Federico Chiesa, esterno della Fiorentina. Ma il patron degli orobici non ha risparmiato critiche al talento viola: "Se uno deve sparare un nome va su Chiesa. Non mi piace per le sceneggiate, ma è un grande giocatore. Se si toglie quel difetto lì...".