Antonio Percassi, patron dell'Atalanta, parla a La Gazzetta dello Sport in vista dell'esordio in Champions League, soffermandosi anche su alcuni temi di mercato: "Gasperini a vita? Io firmerei adesso. Non so se sia impossibile, ma ogni anno ci si conosce meglio anche se qualche volta si litiga: fa parte del gioco, non ti fa mai adagiare. Come fa lui con i giocatori". Sulla permanenza in rosa di Ilicic o Zapata, Percassi ha invece ribadito un concetto: "Abbiamo fatto subito muro: non entriamo in trattativa, ce li teniamo. Grande segnale e grande investimento, invece di pensare a monetizzare".