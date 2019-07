© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bagno di folla al Gewiss Stadium di Bergamo, in occasione del tradizionale saluto estivo dell'Atalanta ai tifosi. Il presidente Antonio Percassi ha preso la parola: "Questi siamo noi, questo è il popolo atalantino. Con voi supereremo ogni difficoltà, ma ricordatevi: il primo obiettivo è la salvezza, tutto ciò che arriva in più è fantastico. Io, a quella coppa, non ci credo ancora". Sul sogno scudetto: "Ma non scherziamo, ragazzi, pensiamo a restare in Serie A" riporta La Gazzetta dello Sport.