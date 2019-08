Atalanta, sfida a Inter e Fiorentina per Rafinha: lui vuole la Champions

Fonte: firenzeviola.it

© foto di Imago/Image Sport

Il quotidiano spagnolo Sport, nella sua versione online, parla di Rafinha del Barcellona e riporta come nella corsa al giocatore si sia ritirato il Valencia, club che sembrava la destinazione più probabile per il giocatore ma il cui Presidente ha detto no all'operazione. Restano dunque sul tavolo le ipotesi che portano all'Italia: c'è la Fiorentina sul giocatore, il quale però preferirebbe giocare in Champions. Inter e Atalanta restano dunque candidate forti per chiudere un'operazione per la quale il Barcellona chiede 15 milioni di euro.