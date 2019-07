Atalanta, Spagnolo: "Champions a Bergamo? Non ci sono deroghe"

© foto di B. Rossi/TuttoAtalanta.com

Roberto Spagnolo, direttore operativo dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della possibilità di giocare la prossima Champions League a Bergamo: "Non ci sono deroghe, non possiamo pensare di sopperire all'impianto carente con delle deroghe. Bisogna mettere tutto a norma, non ci sono impegni importanti dal punto di vista economico, ma per via degli impianti e dello spazio".

Cosa dovreste fare per giocare la Champions League a Bergamo?

"Guardate San Siro o altri stadi. Ora dovremo pensare e fare delle valutazioni serie e reali sulla fattibilità, ci sono molte cosa da fare. Ad esempio nella parte della curva sud non c'è l'illuminazione nel retro della porta che servono alle televisioni, servono due torri da 35 metri. Penso sia praticamente impossibile da realizzare".