Atalanta, Sportiello: "Quando rientrerà Gollini gli darò una mano, come l'anno scorso"

Marco Sportiello, portiere dell'Atalanta, a pochi minuti dalla sfida di campionato contro la Sampdoria è intervenuto al microfono di Sky Sport"Dobbiamo cercare di trovare la continuità in campionato. Quello che abbiamo fatto in Danimarca è già passato, giocando ogni tre giorni non c'è tempo per esaltarsi. L'abbiamo visto anche a Napoli, abbiamo voltato subito pagina. La gara di oggi è fondamentale, come tutte. Gollini? Io sono qui per fare il mio lavoro, essere più affidabile possibile. Quando rientrerà lui, io mi allenerò come ho fatto in questi mesi e gli darò una mano come ho fatto lo scorso anno".