Duvan Zapata salterà le sfide con Lazio, Udinese, Napoli e Cagliari, come minimo: il colombiano, tornato a Bergamo con una lesione di primo grado all'adduttore e dovrà fermarsi per almeno tre settimane stando alle ultime indicazioni che arrivano da Sky. Una pessima notizia per Gian Piero Gasperini, che dovrà rinunciare al suo finalizzatore principe anche per la sfida al Manchester City, in Champions League.