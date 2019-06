Atalanta, trattativa col Chelsea per provare a trattenere Pasalic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina fa il punto sul mercato dell'Atalanta. Parlando di Mario Pasalic la rosea spiega come la Dea ed il Chelsea, proprietario del suo cartellino, siano in trattativa per provare a far restare l'ex Milan a Bergamo anche il prossimo anno. E lo stesso giocatore, insieme al suo entourage, starebbe spingendo per questa soluzione.