© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultimo giorno di lavoro a Clusone per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri hanno svolto la classica doppia seduta sul terreno di gioco dello Stadio Comunale, con una partitella in famiglia al termine dell'allenamento pomeridiano. La squadra lascerà il ritiro in serata, domani ci sarà una giornata di riposo. Giovedì la ripresa degli allenamenti al Centro Bortolotti di Zingonia, poi la partenza per l'Inghilterra: gli orobici proseguiranno la loro preparazione sfidando Norwich, Swansea e Leicester.