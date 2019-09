Atalanta, Zapata: "Champions? Passo falso, vogliamo passare il turno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sulle pagine di Tuttosport troviamo una lunga intervista all'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata: "Non avevo mai fatto e non avevo mai visto una preparazione così pesante come quella fatta con Gasperini. Lavorare in questo modo alza il livello delle tue potenzialità e delle potenzialità della squadra. L'esordio in Champions? Ancora mi chiedo cosa sia successo. Eravamo emozionati, sì. Ma anche motivati e preparati. Però siamo pronti a cancellare questa partita. Ne mancano cinque, ancora cinque di partite nel girone. E noi vogliamo qualificarci. Se possiamo ripetere quanto fatto in campionato lo scorso anno? Assolutamente sì. Io non voglio neanche fissare traguardi, dire arriviamo lì, o facciamo questo. Noi lavoriamo per un solo obiettivo: essere protagonisti. L’anno scorso quello dell'Atalanta è stato l’attacco che ha fatto più gol. Ci teniamo a ripeterci, lavoriamo per questo. Per migliorarci ancora. Anche a me spesso chiedono: ma qual è il tuo obiettivo? Il mio obiettivo è uno solo: migliorarmi continuamente e fare più gol possibile. Poi tireremo le somme"