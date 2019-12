Atalanta, Zapata e la Champions: "Siamo stati fortunati nel sorteggio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato dai canali ufficiali dell’Atalanta, l’attaccante Duvan Zapata ha parlato anche della Champions League e degli ottavi di finale contro il Valencia: “La gara contro lo Shakhtar? Ero a Siviglia in un ristorante, ho portato l’iPad per vederla e tutti mi guardavano male. È stato il mio modo di festeggiare. I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario come dice il presidente. Abbiamo anche avuto fortuna nel sorteggio, poteva andare peggio, ma col Valencia penso che ce la giochiamo. Ora dobbiamo pensare al campionato in questo mese e poi penseremo alla Champions”.