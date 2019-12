© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Duvan Zapata è tornato a Siviglia per un nuovo ciclo di cure non sentendosi ancora guarito totalmente dall'infortunio del 12 ottobre scorso. L'attaccante colombiano, che inizialmente doveva rientrare dopo tre settimane, rientrerà probabilmente dopo più di due mesi. L'Atalanta sperava di riaverlo in campo il 22 contro il Milan, invece probabilmente i nerazzurri dovranno aspettare fino al 5 gennaio contro il Parma per rivederlo tra i titolari. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.