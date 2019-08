Atletico, Correa non si allena nemmeno a parte. Kalinic in gruppo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atletico Madrid si sta allenando per preparare la sfida di domenica contro l'Eibar. Sul proprio account Twitter, il club spagnolo ha comunicato l'assenza di Angel Correa, obiettivo del Milan. Sono presenti invece giocatori in uscita come Diego Costa e Kalinic. L'attaccante argentino non sta svolgendo nemmeno allenamento differenziato, visto che nell'elenco risultano solo Joao Felix e Savic.