Atletico-Juve, cholismo contro sarrismo: non tutto è quel che sembra

Uno c’è già, da anni. L’altro è tutto in costruzione, con le difficoltà dei primi tempi. Atletico Madrid-Juventus, per chi si diverte con le categorie, sarà anche cholismo contro sarrismo. Sulla carta, filosofie opposte di vedere il calcio: tutta intensità e attenzione quella di Diego Simeone, possesso palla e triangolazioni per Maurizio Sarri. Con la differenza, ovvia, che il confronto è complicato: il tecnico dei Colchoneros ha impostato una filosofia che dura da anni e ha scritto i trionfi dell’Atleti. Sarri si è affacciato al pallone dei grandi più di recente, e alla Juventus da pochissimo: la sua filosofia, almeno in bianconero, la va ancora tassello su tassello.

In campo, le filosofie sfumano. E le differenza si attenuano. Perché il gioco di Simeone non può ridursi solo a corsa e difesa. L’altissima qualità del centrocampo, per esempio: i portatori d’acqua sono Saul e Koke o Thomas (se quest’ultimo ci sarà come pare). Cercate in giro per il mondo una squadra che abbia due mediani così, e non ne faccia le stelle assolute della propria formazione. Viceversa, l’idea di Sarri parte dalla difesa, come qualsiasi grande allenatore. Lo stesso agonici, ieri in conferenza, ha spiegato come le richieste siano del tutto opposte a quelle di Allegri, per ora passato alla storia come l’allenatore dell’efficacia, e in verità molto meno dogmatico, meno propenso alle gabbie rispetto al suo successore. Atletico Madrid-Juventus sarà la sfida di Simeone contro Sarri. E quindi anche cholismo contro sarrismo, ma non sarà solo intensità difensiva contro bel gioco. Alla faccia delle categorie e delle filosofie.