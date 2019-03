Atletico Madrid, pronta denuncia alla UEFA contro l'esultanza di CR7

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In casa Atletico Madrid non è andata giù l'esultanza di Cristiano Ronaldo dopo la rete del 3-0 che ha permesso alla Juventus di staccare il pass per i quarti di finale di Champions League. CR7, dopo aver trasformato il rigore, s'è rivolto ai tifosi ospiti, toccandosi le parti basse, un po' come aveva fatto Diego Simeone all'andata. La differenza però - riferisce As - sta nel fatto che l'allenatore era rivolto ai suoi fan, mentre il portoghese s'è girato verso gli avversari e, oltre al gesto, avrebbe urlato 'Figli di p...', in spagnolo. Così - si legge - adesso la dirigenza dei Colchoneros sta studiando una denuncia formale da presentare alla UEFA per protestare contro l'esultanza del fenomeno ex Real.