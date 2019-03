Atletico, Simeone: "Juve più brava di noi, ha meritato la vittoria"

Risultato finale: Juve-Atletico 3-0

Queste le parole di Diego Simeone, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita del match perso allo Stadium contro la Juventus: "Sono stati più bravi, primo tempo non siamo stati bravi a trovare le posizioni giuste. C'è stata l'occasione di Morata di testa e poi non più tante occasioni. Loro sono stati bravi ad entrare in questa partita, dobbiamo fargli i complimenti. Loro sono stati più bravi di noi, hanno meritato la vittoria. Sono stati più bravi tatticamente, sulle seconde palle, hanno fatto una gran partita. Ronaldo un nostro incubo? E' il migliore del mondo, è chiaro che in partite del genere riesca a fare certi gol".