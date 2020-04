Aubameyang-Inter, si può: l'Arsenal congela il rinnovo e lo mette sul mercato per l'estate

L'Arsenal ha deciso: secondo il Mirror, non sarà fatto nessun ulteriore tentativo per convincere Pierre-Emerick Aubameyang a rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2021. Una mossa che spinge dunque i Gunners a cedere obbligatoriamente l'attaccante ex Milan già quest'estate, così da non perderlo a zero l'anno dopo. Le pretendenti? Inter, Barcellona, Real Madrid, Chelsea, Manchester United...

In casa nerazzurra, in particolare, il gabonese classe '89 è da tempo stato inserito tra i candidati per sostituire Lautaro Martinez, qualora il 'Toro' dovesse davvero raggiungere Messi a Barcellona come si vocifera in Spagna.