© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Sampdoria, scrive il quotidiano 'Il Secolo XIX', ha le idee chiare sul futuro del portiere Emil Audero. Arrivato in estate dalla Juventus in prestito oneroso per un milione di euro, l'estremo difensore indonesiano potrà essere riscattato dalla società blucerchiata per 10 mln.

In questo senso, Ferrero e la dirigenza della Samp hanno già sciolto le riserve: lo riscatteranno. Ma nell'accordo stipulato in estate la Juventus s'è assicurata la possibilità del controriscatto, e quindi potrà tornare in possesso del cartellino di Audero pagando 15 milioni di euro.