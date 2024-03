Inter, Sommer potrebbe rientrare già con l'Empoli: la decisione finale spetta a Inzaghi

Buone notizie per Simone Inzaghi. Il lunedì di Pasquetta, l'Inter scenderà in campo a San Siro contro l'Empoli con l'obiettivo di conquistare tre punti che li avvicinerebbero sempre di più alla conquista del 20° scudetto. Il tecnico nerazzurro non ammette cali di tensione, la voglia è quella di portare a casa il bottino pieno per poter festeggiare il prima possibile. Forse, se gli incastri andassero per il verso giusto, l'aritmetica potrebbe addirittura arrivare nel derby contro il Milan in programma il 22 aprile.

Le condizioni di Sommer

Da valutare con serenità le condizioni di Yann Sommer. Il portiere svizzero infatti si è infortunato nel corso del match amichevole contro la Danimarca. In seguito ad uno scontro di gioco con Vestergaard, l'estremo difensore ha riportato una distorsione alla caviglia destra che lo ha portato in questi giorni a lavorare a parte.

Deciderà Inzaghi

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sulle condizioni del giocatore che potrebbe anche rientrare per la gara del "Meazza" contro la squadra di Davide Nicola. Il portiere infatti, si legge, non sentirebbe quasi più dolore alla caviglia. La decisione finale spetterà all'allenatore se schierare dal primo minuto Sommer, oppure dare una maglia da titolare ad Audero.