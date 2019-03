Autogol Pulgar su tiro di Ansaldi, Torino già in vantaggio dopo 5'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cristian Ansaldi, con il decisivo aiuto di Erick Pulgar, porta in vantaggio il Torino nella sfida di stasera contro il Bologna: sono passati appena cinque minuti ma al Grande Torino è già successo di tutto! Un'occasionissima per i granata, un gol annullato, con silent check del VAR compresa, al Bologna, e ora il vantaggio dei granata. L'azione: calcio d'angolo battuto con uno schema dai granata, palla al limite dell'area per l'argentino che calcia forte e preciso, godendo però della evidente deviazione dell'avversario nello spiazzare Skoruspki.