Avv.Chiacchio: "I giocatori del Napoli rischiano fino al 5% dello stipendio"

Edoardo Chiacchio ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Radio Marte' per parlare della decisione dei giocatori del Napoli, dopo il pari contro il Red Bull Salisburgo, di non seguire le direttive della società e di non andare in ritiro. L'avvocato esperto di diritto sportivo s'è così espresso sui rischi che adesso corrono i calciatori del Napoli: "Dinanzi a delle disposizioni di una società che coinvolgono l’aspetto contrattuale, il calciatore in quanto dipendente, è tenuto ad osservarle. Quindi, se la società dispone di andare in ritiro, la squadra è tenuta ad andare in ritiro e se non lo fa, viola il contratto e si espone a delle conseguenze. La società ha la possibilità di azionare le procedura con la multa fino al 5% dello stipendio. Il calciatore può sostituirsi in questo procedimento azionato dalla società ed esporre tutte le sue ragioni, poi ci sarà un contenzioso deciso dal collegio arbitrale. La posizione dei calciatori del Napoli è aggravata dal fatto che staff tecnico e medico ieri sera siano andati a Castelvolturno".