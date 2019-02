© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Milan Badelj porta in vantaggio la Lazio al 44'. Splendida azione della squadra di SImone Inzaghi, il centrocampista croato va via in slalom, duetta con Immobile e batte Radu con un preciso piazzato nell'angolino destro. Gol importantissimo per l'ex Fiorentina, che sblocca un match complicato.