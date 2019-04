Bakayoko ferito da insulti e ululati. Vuole lasciare l'Italia, anche da riserva

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tiemoue Bakayoko e il razzismo. Il centrocampista, ferito, medita l'addio. Pensa che sarà meglio tornare a Londra, anche nel Chelsea, probabilmente come riserva. Un punto amaro che arriva dalle colonne di Repubblica. Gli è arrivato il minimo sindacale del sostegno dopo i cori, gli ululati, gli insulti. "Come si può stare nell'Italia del 2019, dove è normale deridere per il colore della pelle?".