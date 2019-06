Bakayoko: "Lascio il Milan, non ho scelta. Con Gattuso non ci capivamo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tiémoué Bakayoko, centrocampista francese che tornerà al Chelsea dopo la decisione del Milan di non riscattarlo, è intervenuto ai microfoni de L'Equipe per analizzare la sua avventura in Italia: "All'inizio ho vissuto momenti difficili. Devo andare via, non ho scelta. Ho tre anni di contratto con il Chelsea, per ora è il miglior progetto ma ascoltiamo anche altre proposte. Un allenatore con cui mi piacerebbe lavorare? Conte mi è piaciuto molto, Allegri penso che abbia lo stesso stile di gioco".

Spazio anche a Gattuso e al rapporto con l'ex tecnico rossonero: "Non ci capivamo, è stato un rapporto complicato. Non ho voglia di parlare di lui. È difficile sentire certe cose, soprattutto quando sono false".