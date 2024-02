Baldanzi, l'Inter per coronare un altro sogno: intanto a Roma è già in sintonia con la squadra

vedi letture

L'Inter in qualche modo evoca ricordi speciali a Tommaso Baldanzi, che l'anno scorso segnò nell'1-0 dell'Empoli a San Siro contro i nerazzurri. Quello è stato il giorno che l'Italia e l'Europa hanno scoperto le qualità del classe 2003, già evidenti agli addetti ai lavori da tempo. A quei tempi sognava di vestire un giorno la maglia di un top club, adesso quel sogno è diventato realtà e lunedì scorso ha esordito all'Olimpico con la maglia della Roma.

Domani i giallorossi sfideranno l'Inter e quello che si augura il 20enne è entrare nel secondo tempo e incidere nuovamente con un gol sul tabellino. I suoi primi nove giorni a Trigoria, come riportato dal Corriere dello Sport, sono stati speciale. Dalla Capitale raccontano di un ragazzo timido fuori dal campo, ma intraprendente sul terreno di gioco. Quello che ha stupito di più è la sintonia che ha creato con la squadra, che ha cercato da subito di metterlo a proprio agio per farlo essere sereno mentalmente.

Passare da Empoli a Roma non è una cosa semplice, ma Baldanzi si sta ambientando bene. De Rossi lo ha voluto fortemente e ora ha in mente di aspettarlo per evitare di demoralizzarlo, ma soprattutto desidera fargli trovare la forma fisica ideale molto presto per schierarlo solo successivamente da titolare. Contro la capolista avrà altri minuti, poi nelle prossime sfide chissà, non è da escludere anche un'opportunità dal primo minuto.