Balotelli 1221 giorni dopo: l'ultima italiana in Coppa. Contro Pogba

© foto di Federico Gaetano

1221 giorni dopo, Mario Balotelli tornerà a vestire la maglia di un club italiano. L'ultima volta è stato il Milan, 21 maggio 2016. La prossima sarà domani, Brescia-Juventus, 24 settembre 2019. L'ultima volta perse in finale di Coppa Italia ai tempi supplementari, gol partita di Alvaro Morata che nel frattempo è andato al Chelsea e che ora è all'Atletico Madrid.

Chi c'era in quella finale di Coppa In quella partita, Mario Balotelli entrò solo al 112', al posto di Juraj Kucka, ultimo dei cambi. Di Christian Brocchi, allora guida del Milan, ora al Monza, ma sempre con Silvio Berlusconi. Di quel Milan c'è sempre qualcosa: Gianluigi Donnarumma tra i pali, Alessio Romagnoli e Davide Calabria in difesa, Giacomo Bonaventura a centrocampo. Poi nulla più: da chi ha scelto di girare il globo come Keisuke Honda a chi è senza squadra come Riccardo Montolivo, allora capitano, a chi gioca in altri lidi.

La Juventus di Pogba E la Juventus? C'era sempre Massimiliano Allegri in panchina e che oggi è a Livorno, in attesa. Era la Juventus di Paul Pogba, Mario Lemina ed Hernanes a centrocampo, di Stephan Lichtsteiner e Patrice Evra sugli esterni. Di un centrocampo totalmente diverso mentre davanti c'erano Paulo Dybala e Mario Mandzukic. Dietro, capitan Claudio Chiellini, Daniele Rugani che era vera promessa e Andrea Barzagli che oggi è un ex. Con Neto tra i pali e Gianluigi Buffon secondo, allora per turnover di Coppa Italia, oggi come realtà.