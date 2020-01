© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Balotelli segna il primo gol del decennio in Serie A, ancora una volta. Come dieci anni fa (fu un Chievo-Inter 0-1 del 6 gennaio 2010) ancora SuperMario apre le danze. Il centravanti è bravissimo a ricevere un traversone di 40 metri, eludendo la marcatura di Luiz Felipe e superando col sinistro Strakosha: Brescia-Lazio 1-0 al 18'. Quinto gol in campionato per Balotelli e primo al "Rigamonti".