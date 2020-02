© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lunga ed interessante intervista proposta dal Corriere dello Sport a Mario Balotelli, nella quale Supermario torna a spiegare i motivi del suo arrivo a Brescia: "Avevo altre opportunità, quando si è fatto vivo Cellino ne ho parlato con mia mamma, lei era felice al punto che ha pianto, Brescia è la mia città, e così ho deciso. Un anno, poi si vedrà".

A fine stagione insomma giocatore e società si incontreranno e parleranno, nonostante in estate sia stato firmato un triennale: "Ma è giusto confrontarsi. Il presidente è unico, sa come convincerti. Si era mosso anche il Verona, Setti aveva telefonato a Cellino per chiedere se fosse realmente interessato. Gli ha risposto no, tre giorni dopo avevo firmato. Ad ogni modo non sarei potuto andare a Verona, sono bresciano".