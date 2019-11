Pronta risposta di Mario Balotelli a Luca Castellini, capo ultrà dell'Hellas Verona che questa mattina s'è espresso in modo offensivo nei confronti dell'attaccante del Brescia (clicca qui per leggere).

Attraverso le stories di Instagram, Balo ha riportato un passaggio delle sue dichiarazioni e le ha commentate così: "Qua state impazzendo. Svegliatevi ignoranti, siete la rovina. Però quando Mario faceva e vi garantisco farà ancora gol per l'Italia vi sta bene, vero?"