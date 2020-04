Balzaretti su Zaniolo: "Devastante nell'uno contro uno: in progressione è inarrestabile"

Federico Balzaretti, ex calciatore giallorosso, è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare di Nicolò Zaniolo: "Quando lo prendemmo alla Roma è un ragazzo timido ed introverso. In campo è un'altra persona, sprigiona tutta quella che è la sua potenza. Dal punto di vista fisico è potente e forte. Per come sa utilizzare il fisico può andare via nell'uno contro uno, ha la capacità di saltare l'uomo. In progressione è inarrestabile".