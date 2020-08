Barça-Napoli, i motivi per credere all'impresa: assenze, Camp Nou vuoto e difesa vulnerabile

Oggi o mai più, il Napoli ha un grande chances contro un Barcellona pieno zeppo di problemi. Fermo restando che superare il turno andando a pareggiare o vincere sul campo dei blaugrana sarebbe un'impresa, Rino Gattuso ha tanti motivi per credere all'impresa, tutti elencati oggi da La Gazzetta dello Sport. Anzitutto, la ragione più importante, le assenze: out Busquets, Vidal e Arthur a centrocampo, Dembelé in attacco, sono stati accorpati tanti giovani per l'occasione.

Gli altri motivi. Poi il Camp Nou vuoto, sicuramente un vantaggio per gli azzurri che non troveranno i 90 mila catalani a spingere i ragazzi di Quique Setien. Inoltre, in casa Barcellona, ci sono tanti problemi interni: lo spogliatoio non segue nel migliore dei modi Setien - che con Messi è praticamente ai ferri corti - e spesso ci sono stati dissapori con la dirigenza. C'è da sottolineare poi la vulnerabilità della difesa, che in Liga ha davvero deluso, a cominciare da Piqué. Infine quel precedente con Manolas che fa ben sperare: quand'era alla Roma, fu lui ad eliminare il Barça ai quarti di finale con un colpo di testa che mandò in estati l'Olimpico.