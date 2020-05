Barcellona, c'è il sì di Pjanic e Lautaro. Piace anche De Sciglio

Lautaro Martinez e Miralem Pjanic hanno detto sì al Barcellona. Lo afferma Mundo Deportivo, secondo cui i blaugrana devono limare solo i dettagli delle due trattative, magari inserendo contropartite gradite ai due club italiani. Alla Juventus potrebbero interessare diversi componenti della rosa blaugrana: Junior Firpo, Umtiti, Emeson, Alena e Rafinha, oltre ai già noti Arthur e Rakitic. Tante soluzioni, per un affare che sembra indirizzato sui binari giusti.

A fari spenti - Ma in Catalogna potrebbe finire anche Mattia De Sciglio. Il Barça starebbe lavorando sotto traccia per portare il terzino alla corte di Setien: l'ex rossonero è ritenuto esperto e affidabile e potrebe coprire l'eventuale partenza di Semedo, su cui il club non sembra fare grande affidamento. Sembra scartata, invece, l'idea di un ritorno di fiamma per Adrien Rabiot.